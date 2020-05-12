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Су-57 установил новый антирекорд

Су-57 установил новый антирекорд
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Шесть раз машину обещали военным, но дальше слов дело не продвигалось

Поставки истребителей Су-57 откладываются уже в шестой раз. Накануне издание Avia.Pro собрало заявления военных и производителей касательно Су-57 за последние несколько лет, в результате чего, получилась любопытная подборка.

Наверно, нет такого журналиста-новостника или военного обозревателя, который бы не пообещал читателю Су-57 в ВКС через год-два и не обманул его ожидания. А всему виной официальные заявления, которые делались каждый год.

Согласно первому из них, Т-50 должен был появиться в войсках еще в 2015 году. Затем поставки первых образцов перенесли на год, после чего уже главком ВКС Виктор Бондарев заявлял журналистам, что Су-57 начнет поступать в ВКС в 2017 году. Дальше звучали 2018, 2019, 2020 годы, однако авария первого серийного образца окончательно перечеркнула и эти планы.

Но и это не останавливает официальных лиц, которые упорно обещают поставки. Так, исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко сказал в интервью РИА "Новости", что самолет поставят в соответствии с контрактом. А это, на минуточку, 76 истребителей.

Складывается ощущение, что топ-менеджеров, военачальников просто заставляют давать обещания по Су-57, который до сих пор, в 2020 году существует только в виде летающего прототипа. Все они проходят испытания, но о передаче их ВКС пока говорить рано.

Сначала авария затормозила программу, а затем и пандемия коронавируса с огромными расходами из бюджета поставила под вопрос целесообразность выпуска Су-57, который, к сожалению, так и не удалось продать за рубеж, что могло бы снизить стоимость серийного экземпляра.

У военных экспертов не вызывает сомнения тот факт, что Су-57 хороший истребитель, хотя с двигателем второго этапа мы его увидим еще нескоро – самое быстрое, через пять лет.

Но очевидно, что производитель испытывает трудности, и пока называть какие-то конкретные даты с Су-57 просто нельзя.

На данный момент в ВКС самый лучший истребитель – это Су-35С, а "пятьдесят седьмой" – это задел на будущее, хотя впереди "маячит" уже шестое поколение.

Александр ИЛЬИН

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