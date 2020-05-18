Су-57 полетал без пилота
Су-57 начали тестировать в беспилотном режиме. Испытания проводятся на базе летающей лаборатории Т-50. Летчик-испытатель находится в кабине истребителя и лишь контролирует работу автоматики.
Об этом ранее сообщило РИА "Новости" со ссылкой на свои источники. Стоит отметить, что похожие испытания давно проводятся на Су-27 в НИИ имени Громова. О них изданию "Утро.ру" рассказывал заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев.
Еще три года назад американцы поднимали в воздух F-16 вообще без пилота, который летел за ведущим, а затем сам отстрелялся по целям.
Говорить о том, что Су-57 готовят в беспилотном варианте, преждевременно. Подобные испытания, причем как на Су-27, так и на прототипе Т-50, скорее задел на будущее.
На данный момент продолжаются испытания тяжелого ударного БПЛА "Охотник". Главной задачей остается научиться запускать дрон на большие расстояния, для чего необходима мощная спутниковая группировка, которой пока обладают только США. Важным этапом считается работа Су-57 и С-70 "Охотник" в паре, которая пока только начинается. Аналогично американцы тестируют новый дрон "Валькирия", чтобы тот работал в паре с F-35.
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