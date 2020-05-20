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В США назвали блефом беспилотный режим Су-57

В США назвали блефом беспилотный режим Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Для необходимого оборудования нужно дополнительное место в кабине

Американское издание Popular Mechanics поставило под сомнение сообщение о том, что Су-57 летал в беспилотном режиме, хотя в этом нет ничего необычного. По мнению авторов, беспокойство вызывает анонимный источник, а также тот факт, что новость опубликовало агентство, которое контролируется государством.

PM считает, что для беспилотного режима необходимо установить оборудование для дистанционного управления элеронами, хвостовым оперением, датчиками, вооружением.

Су-57 – это одноместный самолет, поэтому места для этого оборудования якобы нет. Издание предполагает, что либо это двухместный вариант прототипа, либо истребитель управлялся дистанционно. Стоит отметить, что прототип Т-50 вполне можно было оборудовать, как нужно, но с тем, что испытания самолета практически не показывают широкой публике, придется согласиться.

Popular Mechanics утверждает, что российская авиационная промышленность отстает от западных, однако Москва старается наверстать упущенное. Пример этому ударный дрон С-70, который будет работать вместе с Су-57, однако когда это произойдет, не знает никто.

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Александр ИЛЬИН

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