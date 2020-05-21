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Су-57 не отвечает всем требованиям военных

Су-57 не отвечает всем требованиям военных
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Но в правительстве обещают сделать все 76 обещанных истребителей

Вице-премьер РФ Юрий Борисов подтвердил госзаказ на 76 истребителей Су-57 для оснащения трех авиационных полков. Ранее в зарубежным СМИ поставили под сомнение тот факт, что в условиях кризиса, вызванного пандемией, Россия сможет построить такое количество дорогих самолетов. Однако, по словам Борисова, госконтракт выполняется в соответствии с графиком поставки.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул в интервью РИА "Новости", что в ходе испытаний самолет подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме.

Стоит отметить, что для запуска в серию истребитель должен подтвердить все требования военных до единого, а это означает, что работа над прототипами продолжается. Никаких конкретных сроков Юрий Борисов не назвал.

Контракт на поставку 76 истребителей ВКС был подписан на форуме "Армия-2019", и был, по сути, волевым решением российского президента, так как до этого планировалось произвести первую серийную партию намного скромнее.

Первую серийную машину хотели передать военным в конце этого года, однако истребитель разбился в Хабаровском крае, в результате чего программа в очередной раз затормозилась.

Тем не менее Су-57 продолжают испытывать, до этого Минобороны показало видео с истребителем, на котором он применяет ракеты "воздух – воздух", расположенные во внутреннем отсеке.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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