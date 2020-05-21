"Рэптор" стал многофунциональным с "хитрыми" бомбами

Американские истребители пятого поколения F-22, которые больше не производятся, прошли модернизацию Increment 3.2B, в ходе которой их лишили главного недостатка, который очень любят вспоминать в России, – слабых возможностей для наземного удара.

Как пишет The National Interest, кроме ракет AIM-120D и AIM-9X, истребитель получил бомбы GBU-32 и управляемые высокоточные GBU-39, поэтому теперь F-22 можно смело называть многоцелевым истребителем.

В ноябре еще позапрошлого года главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал в интервью телеканалу "Звезда" о том, что F-22 создавался исключительно как истребитель для завоевания превосходства в небе, в то время как Су-57 сразу же проектировался, в частности, и для наземных ударов. Затем в США поняли просчет, но разместить бомбы во внутренних отсеках не получилось.

Однако на этом видео показано, как GBU-39 загружаются во внутренний отсек F-22.

Какое вооружение для наземных ударов, получит Су-57, не известно. Ранее сообщалось о мини-версии гиперзвукового "Кинжала", будет ли ракета размещаться во внутреннем отсеке, пока не ясно.

Скорее всего, Су-57 будет вооружен Х-59 "Овод" разработки МКБ "Радуга". Обновленная Х-59МК2 имеет длину 4,2 метра.

В "Ютуб" опубликовано видео, сделанное на заседании Минобороны. На нем, предположительно, Х-59МК2 падает из внутреннего отсека Су-57. То есть, если испытания пройдут успешно, российский истребитель все же будет иметь некоторое преимущество над американским, если говорить о наземных ударах. Но F-22 тоже стал многофункциональным, а по стелс-технологиям он превосходит российскую машину. Другой вопрос, что с его стелс-покрытием возникли некоторые проблемы.