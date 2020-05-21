Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Плохие новости для Су-57: F-22 получил новое вооружение

Плохие новости для Су-57: F-22 получил новое вооружение
Фото: flickr.com/tmwolf
"Рэптор" стал многофунциональным с "хитрыми" бомбами

Американские истребители пятого поколения F-22, которые больше не производятся, прошли модернизацию Increment 3.2B, в ходе которой их лишили главного недостатка, который очень любят вспоминать в России, – слабых возможностей для наземного удара.

Как пишет The National Interest, кроме ракет AIM-120D и AIM-9X, истребитель получил бомбы GBU-32 и управляемые высокоточные GBU-39, поэтому теперь F-22 можно смело называть многоцелевым истребителем.

В ноябре еще позапрошлого года главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал в интервью телеканалу "Звезда" о том, что F-22 создавался исключительно как истребитель для завоевания превосходства в небе, в то время как Су-57 сразу же проектировался, в частности, и для наземных ударов. Затем в США поняли просчет, но разместить бомбы во внутренних отсеках не получилось.

Однако на этом видео показано, как GBU-39 загружаются во внутренний отсек F-22.


Какое вооружение для наземных ударов, получит Су-57, не известно. Ранее сообщалось о мини-версии гиперзвукового "Кинжала", будет ли ракета размещаться во внутреннем отсеке, пока не ясно.

Скорее всего, Су-57 будет вооружен Х-59 "Овод" разработки МКБ "Радуга". Обновленная Х-59МК2 имеет длину 4,2 метра.

В "Ютуб" опубликовано видео, сделанное на заседании Минобороны. На нем, предположительно, Х-59МК2 падает из внутреннего отсека Су-57. То есть, если испытания пройдут успешно, российский истребитель все же будет иметь некоторое преимущество над американским, если говорить о наземных ударах. Но F-22 тоже стал многофункциональным, а по стелс-технологиям он превосходит российскую машину. Другой вопрос, что с его стелс-покрытием возникли некоторые проблемы.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Пилот сделал все возможное: названа причина крушения суперджета в Шереметьеве

Экс-замминистра гражданской авиации СССР требует провести новое расследование

Озвучена актуальная статистика по коронавирусу в России на 21 мая

За сутки COVID-19 нашли у 8849 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей