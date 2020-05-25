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Усилия Москвы по разработке и испытаниях истребителя пятого поколения Су-57 зашли в тупик из-за многочисленных неудач и задержек. Несмотря на достигнутый прогресс, оставшиеся проблемы сильно тормозят проект, а авария в конце прошлого года еще больше усугубила ситуацию.
По данным журнала The Nationаl Interest, экономический фактор – сокращение расходов на техническое обслуживание Су-57 – может сыграть решающую роль в судьбе истребителя, так как в Минобороны поставили под сомнение резонность работы над Су-57, так как Су-35 отвечает всем требованиям ВКС РФ.
Су-57, вдобавок, стал объектом критики в западных и китайских СМИ. Самолет критиковали и за недостаточную малозаметность, отсутствие двигателя второго этапа "Изделие 30" и надежную работу ключевых систем.
Ранее стало известно, что работа над улучшением Су-57 продолжается. Так, гидравлический привод самолета будет заменен на электромеханический. Первый испытательный полет обновленного истребителя запланирован на 2022 года.
Всего же Минобороны намерено получить к 2027 г. 76 самолетов Су-57. Но, удастся ли произвести такое количество самолетов, которые до сих пор находятся в доработке, не известно. NI сомневается, что в 2020 г. ВКС получат 13 Су-57, как планировалось ранее.
Ожидается, что новый двигатель "Изделие 30" поставят на Су-57 в середине 2020-х гг., и предварительно у него будет плоское сопло для снижения ЭПР. Кроме того, в помощники истребитель получит тяжелый ударный дрон С-70.
До сих пор остается проблема со специальным покрытием самолета, состав которого держится в секрете. Считается, что в этом отношении Су-57 уступает F-22 и F-35, однако у последних, как выяснилось, оно разрушается на жаре. Для российского самолета придумали специальный пиксельный камуфляж, однако возможно, он сможет обмануть глаз, но не радар.
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