В Америке отказались верить в российские разработки

Статья в Fox News, посвященная началу работы над первым прототипом российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА вызвала целый шквал комментариев, причем досталось и Су-57. Американские читатели обвиняют Россию в обмане и откровенно высмеивают желание Москвы соревноваться с Вашингтоном, когда цены на нефть рухнули.

"Су-57 – это грязный стелс-истребитель. Между панелями у него гайки и болты, поэтому его будет видно на радаре. Ему далеко до стандартов F-35 и F-22", – написал пользователь AdrenalineSurge.

"Они только называют их стелсами и притворяются, что могут "танцевать с большими ребятами". На Су-57 столько острых краев, что его засечет с земли даже бойскаут. Вдобавок у него совершенно не спрятаны двигатели", – отметил faelanmac.

"Они не могут запустить его в серию. Прототипы летали в Сирии, но пока у него нет новых двигателей и хорошего радара, это лишь небольшой апгрейд Су-35С. Не получится с Су-57. Экономика России соизмерима с экономикой Калифорнии", – повторил тезисы западных экспертов grantar2.

"Россия и Китай думают, что если они покрасят самолеты в синий, они станут стелсами", – написал 1PingYes2PingsNo.

Впрочем, некоторые все же высказзались в защиту истребителя. "Не знаю о чем вы говорите, но Су-57 – прекрасная птичка, – похвалил MockingRockingandDucking.

Что касается еще не существующего ПАК ДА, то ему досталось даже больше. Читатели в США напрочь отказываются верить, что он вообще когда-либо будет существовать.

"Не могу дождаться, когда российские космические дроны будут расстреливать лазерами спутники и наземные цели", – с откровенной издевкой отреагировал 2020sk.

"Вы только посмотрите на российскую экономику. Они никогда не смогут соревноваться с американской военной машиной, потому что у них нет денег. Китай – угроза куда серьезнее", – предупредил LyingCons.

"С рекордно низкими ценами на нефть и зависимостью от нее российского бюджета на 90% пусть они разорятся. Рейган помог обанкротиться СССР, то же самое проделает Трамп с путинской Россией", – заключил eckman.

Позабавило американцев и сообщение о том, что ПАК ДА будет вооружен гиперзвуковыми ракетами.

"Это не то гиперзвуковое оружие, которое убило пять человек и распространило радиацию в прошлом году? Они могут причинить вред только себе", – выразил уверенность AndrewOGJackson.

Стоит отметить, что по стелс-технологиям Су-57 действительно проигрывает F-22 и F-35, однако у второго он выигрывает по многим показателям. Самолет пока не готов и находится в работе, поэтому сравнивать его с вышеуказанными истребителями не совсем правильно.

Плохую шутку с самолетом сыграли бесконечные переносы сроков, обещания принять его на вооружение и санкции Запада, которые помешали закупить важные комплектующие. Из-за того, что их пришлось разрабатывать самим, ушло больше времени. Что касается ПАК ДА, то ему достается уже по инерции. Возможно, работу над самолетами вообще стоит меньше освещать в СМИ.