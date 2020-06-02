Авария российского истребителя и F-22 может иметь много общего

Китайское издание Sohu выдвинуло свою версию, почему мог разбиться Су-57 в конце декабря. По мнению журналистов, самолет мог управляться в беспилотном режиме, после чего произошел отказ системы управления.

Ранее стало известно, что прототип Су-57 тестировался в беспилотном режиме. Самолет не летал сам без летчика, во время испытаний пилот находился в кабине и "приглядывал" за самолетом. Ранее похожие эксперименты проводились в ЛИИ имени Громова на Су-27.

Американский журнал Popular Mechanics поставил под сомнение тот факт, что Су-57 летал сам, так как для этого нужно установить оборудование для дистанционного управления элеронами, хвостовым оперением. С другой стороны, летающую лабораторию Т-50 вполне можно было оборудовать нужным образом.

Но с версией Sohu не вяжется тот факт, что упал первый серийный образец Су-57, а это означает, что вряд ли на нем тестировалось какое-то экспериментальное оборудование. Скорее всего, летчик испытывал машину на запредельных режимах, после чего что-то пошло не так.

Sohu напоминает о недавних авариях F-22 и F-35, которые также теоретически могли "летать сами". Тем более, что у США опыт даже больше: F-16 летал вообще без пилота. Однако американцы ничего не говорят о причинах крушений истребителей на базе Эглин, что уже несколько странно, так как обычно из этого в ВВС США не делают секрета.