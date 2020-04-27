Украина показала точное попадание из комплекса "Ольха-М"
Генштаб ВСУ опубликовал на своей странице в "Фейсбук" подготовку и стрельбу из РСЗО "Ольха-М", представляющей собой украинскую модернизированную версию советской "Смерч". В видеоролике, снятом в Одесской области, показана загрузка ракет, а затем непосредственно стрельба по мишени. Судя по кадрам, ракета взорвалась примерно в 10 м от красного флага.
Сообщается, что в рамках программы идут испытания 300-миллиметровых ракет с максимальной дальностью более 100 километров. Так, в начале апреля глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ракета комплекса "Ольха-М" впервые поразила цель на расстоянии 120 километров. Теперь украинцы рассчитывают создать ракету с дальностью до 200 километров.
В феврале украинское издание "Цензор.НЕТ назвало "Ольху-М" противороссийским оружием, с помощью которого можно выжигать войска ВС РФ с безопасных расстояний.
Военные эксперты оценивают разработку КБ "Луч" достаточно эффективной, однако, несмотря на то что "Ольха-М" официально принята на вооружение, не известно, когда она поступит в войска. Пока готовы лишь прототипы, а в ВСУ могут рассчитывать лишь на обычные "Смерчи" 9А52. В то же самое время, российские конструкторы давно занимаются модернизацией этих РСЗО. Последняя версия – РСЗО 9К515 "Торнадо-C" на базе новых машин 9А54.
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