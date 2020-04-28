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Немцы топили корабли "умными" бомбами задолго до американцев

Немцы топили корабли "умными" бомбами задолго до американцев
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy
Летчики люфтваффе использовали корректируемые боеприпасы с 1942 года

На сегодняшний день корректируемые бомбы являются одними из самых точных боеприпасов. Нельзя сказать, что время свободно падающих бомб прошло – из-за того, что они дешевые и не зависят от погодных условий, – их активно применяют в той же Сирии.

Однако "умные" бомбы лучше всего подходят, когда нужно прицельно уничтожить бункер, командный пункт или какую-то другую важную цель. У российской авиации для этих целей есть КАБ-500, американцы используют комплект оборудования JAMD, который превращает свободнопадающие бомбы в "умные".

Как и почти все другое прогрессивное оружие, корректируемые авиабомбы изобрели немцы во время Второй мировой войны. Летчики Люфтваффе по понятным причинам испытывали большие трудности с попаданием в движущиеся корабли во время войны в Испании. Поэтому в 1938 году доктор Макс Крамер, работая в компании Ruhrstahl A.G, начал разработку корректируемой бомбы FX-1400, которую позже назвали Fritz-X. Оперение у нее было Х-образным, плюс на хвосте немцы установили радиоуправляемые спойлеры. Инфракрасного наведения, а также по GPS, разумеется, тогда не было.

Бронебойная бомба получилась большая, весом в полторы тонны, из которых 300 кг это была взрывчатка. Трехметровый боеприпас мог пустить на дно даже линейный корабль.

Люфтваффе начали эксплуатационные испытания Fritz-X в начале 1942 года. Бомба сбрасывалась с высоты 5,5 км в трех милях от цели. После сброса летчик замедлял самолет, после чего боеприпас оказывался перед глазами летчика, который вручную корректировал его курс. В хвост бомбы был вмонтирован "габарит", чтобы летчик видел ее. Скорость бомбы достигала почти 300 м/с, а летчик мог скорректировать курс на полкилометра. Это не так много по современным метрам, но нельзя забывать, что это был всего лишь 1942 год.

Фото: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv(CC BY-SA 3.0 de)
В марте 1943 года немцы вооружили Fritz-X бомбардировщики Dornier Do 217K-2. Впервые боеприпасы были применены в сентябре того же года против дезертировавшей группы итальянских кораблей. Немцы ударили по линкору "Рома". Уже вторя бомба Fritz-X отправила его на дно. Из 1849 членов экипажа спаслись только 596 человек. Также бомба попала в линкор "Италия", который чудом не затонул. Итальянцы запросили Мальту о вызове воздушного прикрытия, однако англичане им отказали.

Бомбы показали свою эффективность. Опытный летчик мог отправить боеприпас с коэффициентом вероятного кругового отклонения менее 5 метров, то есть по сути, точно в цель.

Однако плохие погодные условия, дым, ветер, туман оказались серьезными препятствиями для немецких летчиков. Бомба просто исчезала из виду, и ее невозможно был наводить. По статистике, которую приводит The National Interest, только 30% Fritz-X попали в цель. Американцы стали использовать свою VB-1 AZON только в 1944 году.
Александр ИЛЬИН

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