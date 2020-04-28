Немцы топили корабли "умными" бомбами задолго до американцев
На сегодняшний день корректируемые бомбы являются одними из самых точных боеприпасов. Нельзя сказать, что время свободно падающих бомб прошло – из-за того, что они дешевые и не зависят от погодных условий, – их активно применяют в той же Сирии.
Однако "умные" бомбы лучше всего подходят, когда нужно прицельно уничтожить бункер, командный пункт или какую-то другую важную цель. У российской авиации для этих целей есть КАБ-500, американцы используют комплект оборудования JAMD, который превращает свободнопадающие бомбы в "умные".
Как и почти все другое прогрессивное оружие, корректируемые авиабомбы изобрели немцы во время Второй мировой войны. Летчики Люфтваффе по понятным причинам испытывали большие трудности с попаданием в движущиеся корабли во время войны в Испании. Поэтому в 1938 году доктор Макс Крамер, работая в компании Ruhrstahl A.G, начал разработку корректируемой бомбы FX-1400, которую позже назвали Fritz-X. Оперение у нее было Х-образным, плюс на хвосте немцы установили радиоуправляемые спойлеры. Инфракрасного наведения, а также по GPS, разумеется, тогда не было.
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