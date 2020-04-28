В наследство от СССР осталась уникальная разработка, однако ее не сохранили

Одна из главных проблем отечественного авиастроения – производство новых двигателей. ОДК активно продвигает ПД-14, который планируется ставить на МС-21, но пока лайнер летает на Pratt&Whitney.

Между тем, как пишет "Военно-промышленный курьер", в России куда-то подевался разработанный в Самаре винтовентиляторный реактивный двигатель НК-93. Его планировалось ставить на пассажирские Ил-96 и Ту-214, а также ряд транспортных самолетов.

По информации издания, двигатель отличался высокой экономичностью и хорошей тягой. Дело дошло до летных испытаний, однако затем они внезапно были прерваны и больше не возобновлялись.

Согласно данным, опубликованным в авиационной энциклопедии "Уголок неба", работа над двигателем началась в 1985 году. По конструкции и принципу работы двигатель был аналогичен интегральному винтовентилятору с соосными винтами CRISP, который совместно изучали Pratt & Whitney и MTU.

Инновационный двигатель создали, однако свернули программу в 2004 году. На его адаптацию под современные реалии потребовалось 1,5 млрд руб., но, к сожалению, их не нашлось. По мнению авиаэкспертов, НК-93 больше подходит для транспортной авиации, а также самолетов ДРЛО. В то время как для пассажирских все же предпочтительнее турбовентиляторный двигатель.