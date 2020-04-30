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Российские военные применили редкую "ядерную" бомбу

Российские военные применили редкую "ядерную" бомбу
Фото: Ладислав Карпов/ТАСС
Взрыв ИАБ-500 опубликовали в соцсетях

Взрыв редкой российской бомбы, изображающей ядерный взрыв попал на видео. Ролик опубликовал в своем телеграм-канале небезызвестный пользователь Fighter Bomber, который регулярно выкладывает фото и видео из мира боевой авиации.

Бомба ИАБ-500 производит уменьшенную копию ядерного взрыва в примерном масштабе 1:72, разумеется, без облучения и радиоактивного заражения.


Как пишет блогер, взрывное устройство представляет собой бочку с керосином и взрывателем. При подрыве она образует газовоздушную смесь и "красиво вспыхивает в виде грибка". При это взрыв весьма отдаленно напоминает ядерный, но на военных учениях создает определнный колорит. 

Александр ИЛЬИН

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