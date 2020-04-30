Взрыв ИАБ-500 опубликовали в соцсетях

Взрыв редкой российской бомбы, изображающей ядерный взрыв попал на видео. Ролик опубликовал в своем телеграм-канале небезызвестный пользователь Fighter Bomber, который регулярно выкладывает фото и видео из мира боевой авиации.

Бомба ИАБ-500 производит уменьшенную копию ядерного взрыва в примерном масштабе 1:72, разумеется, без облучения и радиоактивного заражения.

Как пишет блогер, взрывное устройство представляет собой бочку с керосином и взрывателем. При подрыве она образует газовоздушную смесь и "красиво вспыхивает в виде грибка". При это взрыв весьма отдаленно напоминает ядерный, но на военных учениях создает определнный колорит.