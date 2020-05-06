Противник обязательно учтет ограничения по скорости на сверхзвуке

Недавнее сообщение Defense News о том, что Минобороны США все-таки смирилось с тем, что F-35 может летать на сверхзвуке несколько десятков секунд, стало поводом для многочисленных спекуляций относительно будущего американского истребителя.

Издание Popular Mechanics считает, что самолет станет уязвимым в ближнем воздушном бою, так как уступает в скорости большинству машин четвертого поколения. И теперь очень важно, как противник будет использовать ограничения F-35 для планирования военно-воздушных миссий. Самолеты ВКС РФ или НОАК могут поставить летчиков "тридцать пятых" в крайне невыгодные условия.

F-35 задуман, писал Defense News, как истребитель сетецентрических войн, хищник засадного типа. Задача пилота заключается в том, чтобы благодаря лучшему в мире радару первым засечь самолет противника и выпустить ракету.

Это не новость, что ближний воздушный бой не конек F-35. ВВС США и Корпус морской пехоты никогда не отправят F-35 на встречу с Су-35С одних. Их всегда будут прикрывать F-15 или даже F-22. F-35 будет играть роль диспетчера и, возможно, координировать действия пилотов четвертого поколения.

К слову, ограничения по сверхзвуковой скорости имеют не только F-35, но и некоторые истребители четвертого поколения.