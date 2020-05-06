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В США назвали Ту-160 с ракетами "Кинжал" смертельной связкой

В США назвали Ту-160 с ракетами "Кинжал" смертельной связкой
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Бомбардировщики гарантированно прорвут линию ПВО

В США оценили планы российских военных вооружить стратегические бомбардировщики Ту-160 гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал". На данный момент их могут брать под крыло лишь МиГ-31К, также рассматривается вариант вооружения ракетой Ту-22М3, на данный момент проходят испытания.

По мнению The National Interest, "Кинжал" будет уступать по точности крылатым ракетам, таким как Х-101, однако огромная скорость серьезно затруднит перехват Х-47М2, поэтому для ПВО любой страны это серьезный вызов, тем более, что "Кинжал" может быть оснащен ядерной боеголовкой.

Х-47М2 с дальностью до 2000 км существенно увеличит боевой радиус Ту-160, хотя дальность Х-101 и так составляет порядка 5500 км.

Ту-160 подходит для "Кинжала", так как обладает хорошей сверхзвуковой скоростью и может "разогнать" ракету. К тому же ракетоносец очень габаритный, и если Ту-22М3 предположительно возьмет под крыло четыре "Кинжала", Ту-160 легко возьмет все шесть. Но это потребует серьезной модернизации.

Х-101, Х-55СМ непросто сбить, однако США это вполне по силам. Х-47М2 дело другое – они слишком быстрые. В Пентагоне не случаной сейчас активно разрабатывают перехватчики гиперзвуковых ракет.

Александр ИЛЬИН

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