На вертолете Ми-28НМ "Ночной охотник" сэкономили
До конца года российский ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" должен пройти государственные испытания. Как пишет газета "Известия", машину проверят на соответствие летно-техническим характеристикам, а затем проведут стрельбы. Тестирование будет проходить порядка 110 летных дней.
Ранее военные отказались от дорогой версии "Ночного охотника" и предпочли модернизировать имеющиеся в наличии Ми-28Н до уровня Ми-28НМ. Однако, по мнению некоторых военных экспертов, на выходе может получиться бюджетная версия "Охотника", которая не сможет конкурировать с новыми американскими машинами.
Вертолет получит новое вооружение и, скорее всего, будет отвечать летно-техническим характеристикам, однако вопросы вызывает другое. Например, как машина сможет работать ночью, то есть будет ли оправдывать вертолет свое название.
Ми-28НМ, который предлагался Минобороны, оборудован новым двигателем ВК-2500П. У него модернизирована система автоматизированного управления, стоит локатор с круговым обзором, надвтулочная РЛС типа Н025.
По данным "Известий, на Ми-28НР все-таки поставят двигатели ВК-2500П, а также усовершенствованные цельнокомпозитные лопасти несущего винта.
Тем временем в США испытывают вертолеты следующего поколения, в частности, с технологиями, которые используются в истребителе F-35.
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