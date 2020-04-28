Снаряды "Перфоратор" и "Саженец" до сих пор наводят ужас на американцев

Российскую самоходку "Малка", которую можно заряжать ядерными боеприпасами малой мощности, американский журнал The National Interest назвал самой мощной пушкой в мире.

Ранее сообщалось о модернизации САУ, коснувшуюся как ходовой части, так и электроники, поэтому "Малка" стала особенно актуальна. Несмотря на развитие ракетных комплексов, дальнобойная артиллерия по-прежнему очень эффективно и переживает настоящий "ренессанс".

По данным NI, один выстрел из 203-мм орудия способен полностью разрушить здание или укрепление. Пушка была настолько огромна, что было принято решение не "встраивать" ее в башню, а просто поставить на гусеничную платформу.

Теперь для России важно наладить дальнейшую модернизацию самоходок, которые хранятся на консервации, а это 260 машин. Во времена холодной войны СССР планировал применять 2С7 против сил НАТО, в том числе, если бы понадобилось, ядерные – "Клещевина", "Саженец" и "Перфоратор". САУ были размещены в Восточной Германии, а затем после подписания Договора об обычных вооруженных силах в Европе в 1990 самоходки вывезли в Россию.