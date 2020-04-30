В дневнике представлена самая полная версия тех событий

В свете недавно объявленных американцами планами возродить легендарный разведчик U-2, особенно актуальна годовщина его уничтожения 1 мая 1960 года над Свердловском.

Это было событие огромное важности, так как до этого пилоты ВВС США чувствовали в небе СССР безнаказанно.

День был лишь омрачен гибелью летчика Сергея Сафронова, чей МиГ-19 был сбит из другого С-75 "Нева" из-за не слаженных действий расчета главного командного пункта армии ПВО. В 4-м дивизионе 57-й зенитно-ракетной бригады даже не знали о нахождении пары МиГ-19 в воздухе, которых отправили на перехват Пауэрсу.

Сбил зенитный расчет 2-го дивизиона 57-й бригады под командованием майора Михаила Воронова. По самолету расчетом было выпущено семь ракет, первая же попала точно в цель.

С ветераном холодной войны, полковником в отставке Михаилов Вороновым встретились работники Музея военной техники УГМК. Сейчас зенитчику 101 год и он с трудом говорит, но события 60-летней давности помнит.

Как рассказал URA.RU, бывший командующий 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа генерал-лейтенант авиации Виктор Севостьянов, который сейчас является директором музея УГМК, его сотрудники подготовили целую экспозицию, посвященную событиям 1 мая 1960 года. И особенный интерес представляет собой дневник Воронова, где как раз подробно отписываются все события того, дня. в том числе, и гибель Сафронова.

Однако вмешалась пандемия коронавируса и теперь экспозицию откроют только когда эпидемия пойдет на спад. Тем не менее, Музей УГМК опубликовал фотографии нескольких страниц дневника.