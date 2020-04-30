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Сделка по С-400 с Турцией затормозилась из-за пандемии

Сделка по С-400 с Турцией затормозилась из-за пандемии
Фото: Depo Photos via ZUMA Wire/ТАСС
Тем не менее, Анкара не намерена отказываться от зенитно-ракетных комплексов

О задержках в поставках российских С-400 заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Он отметил, что реализация сделки затормозилась из-за общемировой беды – пандемии коронавируса. Однако отказываться от наших ЗРК турки не планируют.

"…сделка будет продолжена согласно плану", – цитирует его Рейтер.

Ранее турки осмеяли американцев за идею вернуть С-400 России. Речь идет об ультиматуме, который выдвинули в Минобороны Штатов – мол, F-35 Анкара увидит лишь в том случае, если откажется от сделки по закупке зенитно-ракетных комплексов. В Сети пользователи подняли американских военных на смех после таких угроз.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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