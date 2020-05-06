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Из МиГ-31 сделают убийцу гиперзвуковых ракет

Из МиГ-31 сделают убийцу гиперзвуковых ракет
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В США недоумевают, как устаревший перехватчик справится с настолько быстрыми целями

Российский истребитель МиГ-31БМ будет использоваться не только для уничтожения спутников, но и для перехвата гиперзвуковых целей. Для этого будет применяться ракета-перехватчик большой дальности МФРК-ДП. Однако на Западе сомневаются, что проект будет готов в обозримом будущем.

Как сообщала в феврале газета "Известия", ссылаясь на свои источники, уже проводились теоретические исследования в области создания сверхдальнобойной ракеты класса "воздух – воздух" с разделяющейся боевой частью. Предполагается, что МиГ-31БМ, а затем и перспективный МиГ-41 будет доставлять в район предполагаемого нахождения угрозы боевую часть с несколькими ракетами. Затем они должны отделиться и начать поиск целей.

По одной из версий, роль суббоеприпаса сыграет ракета средней дальность Р-77М. Однако не совсем понятно, как боеголовки полетят с гиперзвуковой скоростью сразу после разделения и как будет происходить прицеливание, так как на скорости более 7 Махов обычные головки самонаведения просто не будут работать.

Как пишет The National Interest, США используют похожую систему для перехвата баллистических ракет. Однако перехватчики запускаются с ракеты-носителя. Все это выглядит, как "сбить пулей пулю", однако как сразу несколько боевых блоков полетят с гиперзвуковой скоростью и еще будут охотиться за ракетами, несущимися со скоростью больше 7 Махов, не ясно.

NI предполагает, что ракеты МФРК-ДП будут работать против тактических гиперзвуковых ракет, однако в проекте еще слишком много белых пятен.

Александр ИЛЬИН

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