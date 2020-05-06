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Белорусские летчики бросили вызов российским пилотам

Парад в Минске соберет лучшие самолеты ВВС республики

Минобороны республики Беларусь выложило видео с репетиции воздушной части Парада Победы, которая проходила в Барановичах. На картинке "засветились" как недавно приобретенные у России Су-30СМ, так и "горбатые" МиГ-29СМТ, которые находятся в эксплуатации белорусов достаточно давно.


Интересно, что репетиция проходила в дождливую погоду, что хорошо видно, благодаря съемкам изнутри кабины: по фонарю разлетаются струйки воды. Тренировались пилоты и вечером, на закате. Судя по видеоролику, Су-30СМ отрабатывают маневрирование "четверками". Сообщается, что МиГи будут идти фигурой "Стрела", а "сушки" – тройкой.

Кроме Су-30СМ и МиГ-29СМТ, в воздушном параде примут участие Ил-76, Як-130, Су-25, Ан-26. Всего над Минском пролетят 42 летательных аппарата. Для сравнения, в Москве их будет – 75, в честь годовщины Победы.

Александр ИЛЬИН

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