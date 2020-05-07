Киев продолжает искать защиты у альянса, в который его не берут

Украина предложила НАТО разработать совместный план по сдерживанию России в Черноморском регионе. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

Сообщается, что стратегия должна "остудить пыл" Москвы в информационном, экономическом, правовом и военном планах. Украина выразила надежду, что увидит "большее присутствие морских сил НАТО" в Черном море. Кроме того, Пристайко обвинил Москву в "масштабной кампании по дезинформации" во время пандемии с целью ослабить способность государств НАТО и ЕС вместе реагировать на кризис. Какую именно "дезу" якобы распространяет Россия, не уточняется.

Стоит отметить, что активность кораблей Североатлантического альянса, и особенно американских, в последнее время достаточно высока, несмотря на пандемию коронавируса.

Так, 13 апреля в Черном море вошел эсминец типа "Арли Берк" USS Potter. До этого он же заходил в порт Одессы в октябре. Американские эсминцы с "Томагавками" бывают в Черном море ежемесячно. Каждый раз для их сопровождения из Севастополя выходят российские фрегаты и корветы.

Украину сейчас больше всего беспокоит Керченский пролив. Киев пытается заставить НАТО надавить на Москву, но пока безуспешно.