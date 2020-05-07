Запад отрицает роль СССР в победе над Гитлером
Литва, Латвия и Эстония вслед за Польшей подготовили совместное заявление, в котором они обвиняют Россию в искажении исторических событий начала Второй мировой войны, а также последующего передела Европы. Все это якобы является частью гибридной войны, которую Москва ведет с Западом.
Прибалты уверяют, что Москва пытается сфальсифицировать историю и "подвергнуть сомнению фундамент современного миропорядка". Утверждается, что Советский Союз использовал мощную военную силу, "страшные репрессии", массовые ссылки и полный идеологический контроль. При этом ничего не говорится о том, что США и СССР были на грани новой войны уже в 1945 году, и Вашингтон на полном серьезе готовился применить против Москвы ядерное оружие.
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал политику Москвы историческим ревизонизмом, что особенно заметно в попытках Москвы оправдать свою роль в подписании пакта Молотова-Риббентропа.
В декабре прошлого года Владимир Путин назвал "верхом цинизма" попытки приравнять сталинизм к тоталитаризму и фашистской Германии. По его словам, у руководства СССР просто не было выбора, и Москва подписала с Берлином пакт о ненападении последней, в то время как все остальные сделали это раньше.
Российский президент напомнил, что Польша сама до этого участвовала в разделе Чехословакии, то есть "сделала то же самое".
Но на Западе считают, что войну начали Германия и СССР. Даже в презентации и викторине Пентагона, посвященной 75-летию окончания войны говорится, что Берлин и Москва развязали войну.
А после 1945 США принесли демократию в Западную Европу, а советские войска "оккупировали" восточную часть на десятилетия. При этом роль СССР в победе над Гитлером не упоминается, зато высадку в Нормандии в Минобороны США, как обычно, назвали главным событием Второй мировой войны. Как будто до 1944 года не происходило ничего.
Не упоминается ничего и о планах США уничтожить ненавистных "коммис" и гонке ядерных вооружений, которая стартовала сразу после войны. В Москве и Пентагоне были уверены, что ядерная война обязательно будет, а блок стран Варшавского договора создавался для противостояния США и НАТО.
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