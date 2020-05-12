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В России рассекретили фото гигантского беспилотника Ту-123

В России рассекретили фото гигантского беспилотника Ту-123
Кадр youtube.com
Аппарат сделали на базе ядерного самолета-снаряда

Объединенная авиастроительная компания опубликовала на свой странице в Twitter ранее неизвестное фото первого советского беспилотного разведчика Ту-123 "Ястреб".

По внешнему виду аппарат больше походит на большую крылатую ракету. А базировалась она на тягаче, как межконтинентальная баллистическая.


Одноразовый "Ястреб" создали в "Туполеве" на базе проекта самолета-снаряда Ту-121, который должен был наносить ядерные удары на расстоянии до 4 тыс. км. Всего было построено 52 дальних беспилотных разведчика (ДБР-1). Они состояли на вооружении разведывательных подразделений ВВС в западных приграничных военных округах до 1979 года.

БПЛА могли летать над все центральной и западной Европой, но их не запускали, так как за падение "Ястреба" потом пришлось бы объясняться. Сам огромный дрон работал исправно. С появлением МиГ-25Р от ДБР-1 решили отказаться. Интересно, что теперь все поменялось, и уже беспилотники начали вытеснять самолеты.

Александр ИЛЬИН

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