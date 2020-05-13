Киев хочет заинтересовать "Боинг" грузовыми самолетами

"Антонов" ищет, кому продаться, и "Боинг" – это хороший вариант, однако непонятно, зачем американской компании украинский авиаконцерн. Такую точку зрения высказал в беседе с газетой "Взгляд" глава портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

По его мнению, Украина не в состоянии создать что-то новое. В постсоветский период "Антонов" создал несколько типов самолетов, однако это происходило в сотрудничестве с российскими научными институтами.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью газете "День" заявил, что будущее "Антонова" зависит от сотрудничества с компанией "Боинг". По его словам, американцам уже передали проектные предложения по самолетам "Антонов", и в "Боинге" могут быть заинтересованы если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичном, на территории США, или же в инвестициях.

Ельченко подчеркнул, что сейчас становятся востребованными коммерческие большегрузные самолеты, поэтому, возможно, "Боинг" задумается о производстве грузовых самолетов совместно с "Антоновым".

Пока украинский концерн продвигает свой самолет Ан-178, который задумывался для замены Ан-12, в том числе, в ВКС РФ. Однако из-за событий 2014 года сотрудничество с Россией, где производились для него комплектующие, было прервано. Это затронуло не только новый Ан-178, но и Ан-148 и Ан-158.

Летом прошлого года в "Укроборонпроме" заявили, что с 2022 года будут поставлять Ан-178 без российских комплектующих. Для МВД Украины планируется поставить 13 самолетов. Однако, судя по всему, это неточно, раз Ельченко заговорил о настолько важной роли "Боинга" в будущем "Антонова". Пока построено только два прототипа Ан-178.

"Антонов" не в первый раз пытается заинтересовать США своими самолетами. Однако для ВВС США "Боинг" и так делает хорошие машины, тот же "Геркулес".

Однако оставить Россию без новых военно-транспортных самолетов Украине удалось. Программа Ил-112В сильно тормозится, а Ил-276 пока существует только в виде макета.