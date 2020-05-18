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Советский Союз рассматривал ядерное оружие как главный инструмент для уничтожения блока НАТО за одну неделю в третьей мировой войне.
Этот секретный план, выдержки из которого приводит журнал The National Interest, опубликовало польское правительство. В годы холодной войны это восточно-европейское государство должно было противостоять НАТО в войне, которая, к счастью, так и не началась. Поэтому теоретически можно предположить, что поляки знали об этом плане. Сами они решили рассекретить эту информацию только в 2005 г., заявив, что таким образом подводят черту под "коммунистическим прошлым" страны.
Как пишет NI, сценарий ядерной атаки прорабатывался на учениях 1979 г. "Щит". Они проводились на территории Венгрии. В маневрах участвовали штабы и войска болгарской Народной армии, венгерской Народной армии, Советской армии, чехословацкой Народной армии, а также штабы Армии Социалистической Республики Румынии.
Тогда западные СМИ написали, что Москва репетирует наступательные действия. А согласно данным поляков, рассматривался и ядерный удар со стороны СССР.
Однако справедливости ради стоит отметить, что США в этом же году в ответ проводили в Европе свои учения "Глобальный щит". И на них, в частности, отрабатывалась специальная программа боевого дежурства стратегических бомбардировщиков В-52 в воздухе. Она называлась "Гигантское кольцо". Поэтому не только СССР готовился применить ядерное оружие в случае начала войны.
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