"Ока" была мощнее орудий на американском линкоре "Айова"

Американский журнал The National Interest c почтением написал о ядерной советской минометной установке 2Б1 "Ока", которая, к счастью или сожалению, так и не пошла в серию.

В 50-е гг. прошлого века ядерная артиллерия и бомбардировщики должны были стать главной ударной силой. Ракеты еще не стали главным наступательным оружием, поэтому и в США, и в СССР старались сделать самую мощную пушку.

"Оку" сделали на базе тяжелого танка Т-10, который, к слову, был снят с вооружения только в 1993 году. Башни не было, вместо нее на платформу установили огромную пушку калибра 420 миллиметров. Мощность двигателя составляла 750 лошадиных сил. Однако из-за огромного веса этого было недостаточно, и машина получилась довольно медленной, а из-за 20-метровой пушки, еще и неповоротливой.

Но при этом, механик-водитель был хорошо защищен. Экипаж состоял из семи человек, однако большинство находилось в БТР и грузовике.

Как пишет NI, калибр "Оки" был даже больше, чем у пушек на американском линейном корабле "Айова" – 406 миллиметров.

Однако на испытаниях возникли проблемы. Из-за сильнейшей отдачи шасси повредились. Также сломалась коробка передач. Установка работала, но была по сути одноразовой, так как после каждого залпа ее приходилось чинить. В условиях боевых действий это было слишком неудобно. Поэтому в СССР остановились на остановились на "Тюльпанах" калибра 240 миллиметров.