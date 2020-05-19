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Польский генерал грубо обругал свои Т-72

Польский генерал грубо обругал свои Т-72
Фото:EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС
Военный пожалел, что Варшава не может модернизировать советскую военную технику, как Москва

Польский генерал Вальдемар Скшипчак похвалил модернизацию российских танков Т-72Б до уровня Т-72Б3 и разругал аналогичную работу у себя в стране. Как заявили он в интервью порталу Kresy, Москва проводит серьезную модернизацию "семьдесят второго", укрепляя сильные стороны этого танка.

"То, что у нас называется модернизацией – это, по сути, "припудривание говна", как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!", – приводит слова танкиста RT.

Скшпичак добавил, что поляки ничего не могут сделать с этими танками, так как у них нет соответствующего потенциала. В качестве альтернативной меры он предложил собирать в Польше американские "Абрамсы". По мнению танкиста, Польше необходимо 450 – 550 танков. В обещания же политиков модернизировать Т-72 Скшипчак верить наотрез отказался.

У Польши осталось более 500 танков Т-72, которые остались со времен блока стран Варшавского договора. Кроме того, у поляков около 150 лицензионных Т-72 – РТ-91 плюс около 250 немецких "Леопардов". Постепенно Польша отказывается от советской техники и вооружения, однако быстро замещать ее западной не получается, о чем и говорил генерал.

Александр ИЛЬИН

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