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Американцы порадовались провалу проекта советской "супергаубицы"

Американцы порадовались провалу проекта советской "супергаубицы"
Фото: commons.wikimedia.org
В США посчитали, что СССР таким оружием вел пропаганду

Советский Союз в начале холодной войны разработал самоходную гаубицу "Ока" 2Б1, которая могла стрелять ядерными боеголовками. Об этом пишет The National Interest.

Издание порадовалось тому факту, что данный проект "мощной ядерной артиллерии" остался всего лишь прототипом.

Это была самоходная гаубица, по сути, бронированный корпус танка без башни, с артиллерийским орудием на вершине. В  качестве шасси использовался корпус тяжелого танка Т-10 с дизельным двигателем мощностью 750 лошадиных сил. Это увеличивало вес машины. Однако вместе с огромной пушкой такая конструкция очень ограничивала подвижность танка, говорится в статье.

Ствол пушки был длиной около 20 метров, что необходима для большей дальности. Но более издание поразил диаметр орудия – 420 мм, а это оказалось больше, чем у американских линкоров класса "Айова" с их 16-дюймовыми пушками (406 мм).

Отмечается, что "Ока" 2Б1 могла являться лишь оружием пропаганды. Так, гаубицу продемонстрировали на Красной площади во время Парада Победы. В реальности, ее огромная пушка послужила одним из основных факторов, которые обрекли машину на провал. В ходе испытательных стрельб сильное повреждение получили шасси и коробка передач.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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