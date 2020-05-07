Раскрыт единственный способ сбить F-35 c помощью С-400
В Израиле и на Западе неоднократно заявляли, что их истребители F-35I не боятся российских ЗРК, в том числе, С-400, который в перспективе должна заменить система С-500.
Журнал The National Interest попробовал разобраться, так ли бесполезны российские ЗРС против истребителей пятого поколения. Военный эксперт Майк Кофман, специализирующийся на российском вооружении, считает, что российские военные попытаются захватить малозаметные самолеты при помощи объединения сразу нескольких ЗРС.
"Они используют усовершенствованный радар, а также работают с большими объемами данных с разных систем, чтобы собрать максимум информации о малозаметных целях", – говорит Кофман.
Пока российские радары, работающие с частотами VHF, UHF, L и S, могут засекать F-35 и F-22, но не могут вести их. Но зенитчики делают все, чтобы, научиться "ловить" малозаметные истребители.
Неслучайно США заблокировали поставку F-35 в Турцию. Если хотя бы один американский истребитель попал в руки российским специалистам, они научились бы захватывать его в прицел с земли.
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