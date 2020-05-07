Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Раскрыт единственный способ сбить F-35 c помощью С-400

Раскрыт единственный способ сбить F-35 c помощью С-400
Фото: Tech. Sgt. John Winn/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Зенитчикам придется объединить максимальное количество радаров и систем

В Израиле и на Западе неоднократно заявляли, что их истребители F-35I не боятся российских ЗРК, в том числе, С-400, который в перспективе должна заменить система С-500.

Журнал The National Interest попробовал разобраться, так ли бесполезны российские ЗРС против истребителей пятого поколения. Военный эксперт Майк Кофман, специализирующийся на российском вооружении, считает, что российские военные попытаются захватить малозаметные самолеты при помощи объединения сразу нескольких ЗРС.

"Они используют усовершенствованный радар, а также работают с большими объемами данных с разных систем, чтобы собрать максимум информации о малозаметных целях", – говорит Кофман.

Пока российские радары, работающие с частотами VHF, UHF, L и S, могут засекать F-35 и F-22, но не могут вести их. Но зенитчики делают все, чтобы, научиться "ловить" малозаметные истребители.

Неслучайно США заблокировали поставку F-35 в Турцию. Если хотя бы один американский истребитель попал в руки российским специалистам, они научились бы захватывать его в прицел с земли.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Мошенники шантажируют сидящих в интернете россиян

Карантин из-за пандемии расширил возможности злоумышленников

Лукашенко дал совет мужчинам

Президент Белоруссии призвал женатых "потерпеть" и не целоваться с чужими дамами из-за коронавируса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

952 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей