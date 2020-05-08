Запад во главе с США стремится раздуть свою значимость в истории Второй мировой войны

Маневры кораблей НАТО в Баренцевом море являются спланированной провокацией, цель которой – укрепить в сознании западного общества фальшивые сведения о Второй мировой войне. Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Он отметил, что в последнее время русофобы в странах Запада все активнее пытаются принизить роль Красной армии в победе над фашизмом. Москву стремятся представить в невыгодном свете, а все лавры забрать себе. Учитывая, что молодое поколение жителей в странах НАТО малообразованное и "информационно искалеченное", а стариков, помнящих войну и годы после нее, почти не осталось, Запад дезавуирует историю с помощью пропагандистских трюков. Демарш кораблей США и Британии – один из них, убежден Клинцевич.

"Видимо, кое-кому на Западе хочется в очередной раз показать свою значимость, – цитирует РИА ФАН сенатора. – Там проводят мысль, что США якобы чуть ли не основной победитель в войне. Вот Вашингтон и пытается всеми силами доказать свое доминирование во всех сферах".

Ударная корабельная группа НАТО вошла в акваторию Баренцева моря 4 мая. По словам адмирала ВМФ РФ Виктора Кравченко, в этом нет ничего страшного: "Зашли, и зашли", – прокомментировал он РИА "Новости". Как отметил сенатор Алексей Пушков, НАТО просто изнывает от безделья.