Американцы обнародовали фото своих кораблей у границ с Россией
Пентагон обнародовал фотографии группировки кораблей Североатлантического блока у границ России в Баренцевом море. Снимки появились на странице 6-го флота США.
Напомним, 4 мая американские три американских эсминца USS Donald Cook (DDG 75), USS Porter (DDG 78), USS Roosevelt (DDG 80) с танкером USNS Supply (T-AOE 6) и британский фрегат HMS Kent (F 78) вошли в Баренцево море.
В подписи этих же фото в "Твиттер" 6-го фота ВМС США говорится, что эти суда "совершают великие дела в Баренцевом море за Полярным кругом!"
Как весьма витиевато отмечала представитель 6-го флота вице-адмирал Лиза Франкетти, цель присутствия этой группировки – обеспечить "свободу навигации" в регионе, продемонстрировать "беспрепятственную интеграцию" среди союзников по НАТО и вместе с партнерами поддержать безопасность акватории за Полярным кругом.
В американском ведомстве особо подчеркивалось, что о маршруте эскадры было сообщено в Москву 1 мая во избежание недоразумений, поскольку на борту американских судов находятся ракеты "Томагавк".
В свою очередь Минобороны России заявило, что Северный флот следит за действиями кораблей НАТО.
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