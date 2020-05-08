Странная ракета: "Цирконы" ускользают от флота
В России назвали корабли и подводные лодки, которые получат одни из самых загадочных российских ракет – гиперзвуковые "Цирконы".
Как заявил журналу "Национальная оборона" заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, ими вооружат подлодки "Ясень" проектов 885/885М, модернизированные "Антеи" 949АМ, фрегаты проекта 22350, а также эсминцы проекта 23560 "Лидер". Плюс новые ракеты должен получить тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442 "Адмирал Нахимов".
По словам замминистра, которые приводит РИА "Новости", в распоряжении которого оказалось интервью, ориентировочные сроки принятия на вооружение ракет – 2021-2022 годы.
Ключевое слово в этом сообщении – ориентировочно. Об испытаниях ракеты "Циркон" нет никакой открытой информации, кроме того, что она обладает скоростью 9 Махов и уже запускалась с фрегата "Адмирал Горшков". С подводной лодки ракета полетит только в 2024-2025 годах, а не в 2020-м, как было обещано ранее.
К слову, подлодка проекта 885М "Казань" до сих пор не передана флоту. Планируется, что это произойдет в в сентябре этого года, и эти сроки могут сдвинуться вправо. На субмарине исправляли недочеты.
Эсминец "Лидер" вообще непонятно, когда будет построен, пока проект существует лишь на бумаге. А с модернизацией атомного крейсера "Адмирал Нахимов" тоже все не так просто. На корабле обновляют силовую установку. Крейсер не новый, и вооружение новыми типами ракет достаточно трудоемкий процесс. По плану корабли должны сдать в 2022 году.
Получается, что вооружить "Цирконами" в ближайшее время могут его и фрегаты проекта 22350. Всерьез говорить о принятии гиперзвуковых ракет на вооружение флотов можно будет говорить лишь в середине 2020-х годов.
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