Будут ли они соответствовать французским аналогам, предстоит выяснить

Вертолетоносцы, которые должны заменить французские "Мистрали", так и не ставшие российскими, заложат в течение ближайших недель. Сумма контракта, который Минобороны подписало с керченским судостроительным заводом "Залив", составляет около 100 млрд рублей. Известно, что на эти деньги построят два первых корабля.

Как пишет Flot.Com, в пресс-службе "Залив" информацию не подтверждаю и, не опровергают, но при этом говорят, что технически готовы построить вертолетоносцы в интересах ВМФ РФ.

Ранее уже сообщалось, что корабли заложат в начале мая, а первый корабль передадут флоту в 2026 году. Небольшая путаница возникла с водоизмещением будущих вертолетоносцев: сначала речь шла о 15 тыс. тонн.

Согласно последней информации, это будет универсальный десантный корабль (УДК) водоизмещением 25 тыс. т и длиной 220 метров. Корабль сможет взять на борт более 20 вертолетов, десантные катера, а также до 900 морских пехотинцев.

Россия лишилась двух практически готовых "Мистралей" из-за санкций в связи с событиями 2014 года. Позже журнал The National Interest написал, что Москва сама лишила себя десантных кораблей, чтобы построить их заново своими силами. Работа серьезно осложнена санкциями, так как многие европейские компании, являющиеся лидерами на рынке оборудования для кораблей, просто не могут продать России свою продукцию.