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Самый опасный российский фрегат усилит Северный флот

Самый опасный российский фрегат усилит Северный флот
Фото: mil.ru
"Адмирал Касатонов" проходил испытания шесть лет

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", наконец, полностью завершил испытания и теперь готовится к передаче Северному флоту.

Как сообщила накануне пресс-служба "Северной верфи", в июне корабль пройдет ревизию, а затем в том же месяце его передадут морякам.

С момента спуска на воду фрегата до окончания испытаний прошло шесть лет. За это время "Адмирал Касатонов" побывал на двух флотах – Северном и Балтийском, – работал в разных погодных условиях и испытал все виды вооружений. В частности, в феврале этого года на корабли опробовали ЗРК "Полимент-Редут".

Вместе с фрегатом закалилась в морях и команда корабля. Теперь, после того как во время ревизии будут проведены финальные проверки, над "Адмиралом Касатоновым" поднимут Андреевский флаг. Дата торжественной церемонии пока уточняется.

Стоит отметить, что "Адмирал Касатонов" оснащен украинскими газовыми турбинами производства "Зоря-Машпроект", как и первый "Адмирал Горшков". Следующий – "Адмирал Головко", – как и "Адмирал Исаков", а также "Адмирал Амелько" будут оборудованы полностью российскими двигателями, так как Украина турбины в РФ не поставляет после событий 2014 года.

"Адмирал Головко" с турбинами НПО "Сатурн" (Рыбинск), по плану, спустят на воду до 1 июля этого года.

Проблемы с двигателями серьезно затормозили программу лучших российских фрегатов, однако производство в Рыбинске наладить все-таки удалось. Осталось только выяснить, как зарекомендуют себя двигатели в дальнейшей эксплуатации.

Александр ИЛЬИН

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