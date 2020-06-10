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Самый дорогой авианосец США проваливает испытания

Самый дорогой авианосец США проваливает испытания
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На корабле стоимостью 13 миллиардов долларов не работает электромагнитная катапульта

На новейшем авианосце Gerald R. Ford в очередной раз вышла из строя электромагнитная катапульта. Корабль стоимостью $13 млрд был вынужден вернуться на базу в Норфолк.

Как сообщили в пресс-службе США, катапульта сломалась 2 июня, почти неделю самолеты не могли взлетать с авианосца. Позже выяснилось, что отказала электронная система управления мощностью, которая регулирует подачу тока от генератора на катапульту.

Ситуация усугубляется тем, что сбой произошел во время ручного сброса системы прямо перед началом полетов, то есть в самый ответственный момент. ЧП случилось во время 18-месячных испытаний. Впереди еще финальное тестирование, и в ВМС США должны радоваться, что подобное не произошло во время них, иначе введение в эксплуатацию корабля могли бы отсрочить.

Как пишет USNI News, чтобы решить проблему, экипажу пришлось пригласить специалистов из General Atomics, и, в конечном итоге, был придуман "альтернативный способ". В бою похожая ситуация недопустима, так как инженеров пригласить не получится, а выход из строя катапульты автоматически лишит авианосец возможности нормально функционировать.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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