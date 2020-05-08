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Немцы предостерегли от искажения истории войны

Немцы предостерегли от искажения истории войны
Фото: Евгений Тиханов /Фотохроника ТАСС
В МИД ФРГ рассказали о важности понимания ответственности, а также опасности ревизионизма

За начало Второй мировой войны несет ответственность лишь одна Германия, а те, кто подвергают это сомнению и выставляет преступниками другие страны, переписывают историю и вносят раскол в Европу.

Об этом говорится в совместной статье главы МИД ФРГ Хайко Мааса и немецкого историка Андреаса Виршинга, которую опубликовал журнал Der Spiegel.

По их словам, немцы заплатили дорогую цену за то, что позволили Адольфу Гитлеру стать рейхсканцлером в январе 1933 года. И главный урок, извлеченный из этой катастрофы – война или преступление против человечества, вроде Холокоста, больше не должны зарождаться на немецкой земле. Это одно из главных правил современной политики Германии.

"Закрывать глаза на эту часть нашей истории, это значит издеваться над теми, кто погиб. В этом случае Германия лишится своего авторитета, потому что самокритика и уверенность в себе – тесно взаимосвязаны", – пишут авторы.

Они приветствую парады и празднества, которые проводятся в честь Дня Победы, прежде всего в России и выражают благодарность тем, что боролся против нацизма.

С другой стороны Маас и Виршинг признают, что жители Польши, Прибалтики и Восточной Европы чувствуют смешанные чувства по поводу Дня Победы, намекая на формирование блока стран Варшавского договора.

Немецкое прошлое, с точки зрения авторов, показывает опасность ревизионизма, который вытесняет рациональное мышление при помощи национальных мифов.

Поэтому только Германия ответственна за развязывание войны, когда напала на Польшу, заключают Маас и Виршинг.

Ранее лидеры Прибалтийских государств назвали ответственными за начало войны Германию и СССР. Схожей точки зрения придерживаются и в США.

Александр ИЛЬИН

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