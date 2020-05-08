Немцы предостерегли от искажения истории войны
За начало Второй мировой войны несет ответственность лишь одна Германия, а те, кто подвергают это сомнению и выставляет преступниками другие страны, переписывают историю и вносят раскол в Европу.
Об этом говорится в совместной статье главы МИД ФРГ Хайко Мааса и немецкого историка Андреаса Виршинга, которую опубликовал журнал Der Spiegel.
По их словам, немцы заплатили дорогую цену за то, что позволили Адольфу Гитлеру стать рейхсканцлером в январе 1933 года. И главный урок, извлеченный из этой катастрофы – война или преступление против человечества, вроде Холокоста, больше не должны зарождаться на немецкой земле. Это одно из главных правил современной политики Германии.
"Закрывать глаза на эту часть нашей истории, это значит издеваться над теми, кто погиб. В этом случае Германия лишится своего авторитета, потому что самокритика и уверенность в себе – тесно взаимосвязаны", – пишут авторы.
Они приветствую парады и празднества, которые проводятся в честь Дня Победы, прежде всего в России и выражают благодарность тем, что боролся против нацизма.
С другой стороны Маас и Виршинг признают, что жители Польши, Прибалтики и Восточной Европы чувствуют смешанные чувства по поводу Дня Победы, намекая на формирование блока стран Варшавского договора.
Немецкое прошлое, с точки зрения авторов, показывает опасность ревизионизма, который вытесняет рациональное мышление при помощи национальных мифов.
Поэтому только Германия ответственна за развязывание войны, когда напала на Польшу, заключают Маас и Виршинг.
Ранее лидеры Прибалтийских государств назвали ответственными за начало войны Германию и СССР. Схожей точки зрения придерживаются и в США.
Анекдоты для взрослых: горячая подборка
Свежие приколы отвлекут от тяжелых мыслей
Раскрыт возможный сценарий пика COVID-19: новости о коронавирусе в России на 8 мая
Наша страна может избежать выраженного всплеска заболеваемости новой инфекцией
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Астролог из "Давай поженимся" рассказала о влиянии затмений на Россию в 2020 году
- Некуда девать: танкеры с нефтью отправили в кругосветку
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
- Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом
Здоровье
- Названа самая эффективная диета
- Комплекс упражнений укрепит организм после 40 лет
- Похудевшая на 33 килограмма женщина раскрыла секрет стройности
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик