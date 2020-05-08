В 2021 году только заключат госконтракт

Новейшие зенитно-ракетные системы С-500, которые в перспективе заменят, а скорее всего, будут дополнять С-400 "Триумф", начнут поступать в войска в 2021 году.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замминистра обороны Алексея Криворучко, через год будет заключен госконтракт на закупку с поставкой в 2025. Это означает, что через года военные, в лучшем случае, получат, один комплект, а главные поставки состоятся до 2025 года.