Боевая вертушка получила опыт в Сирии

Современный российский ударный вертолет Ка-52М будет усовершенствован, его госиспытания завершатся в конце 2022 года. Машина получила неофициалное название "Супераллигатор".

Как сообщают "Известия", работа над усилением вертолета началась после боевого применения Ка-52 в Сирии, где машину видели в ходе освобождения Пальмиры.

Военные считают, что броня "Аллигатора" должна быть толще, ему необходим бортовой комплекс обороны для защиты от ракет. После модификации Ка-52 оборудуют дальнобойными боеприпасами "Гермес-А", что позволит ему поражать цели на дистанции до 20 километров. На вертолете установят противотанковые снаряды "Вихрь-М" с радиусом действия в 8 километров.

