СМИ: С-400 оказались бесполезны перед F-35
Российские системы ПВО С-400 "Триумф" не эффективны против истребителей F-35. Об этом пишет вьетнамское издание "Dat Viet" со ссылкой на американских военных.
Отмечатся, что у России было достаточно времени для того, чтобы продемонстрировать факт обнаружения F-35, когда штатовские машины преднамеренно находились в зоне обнаружения средств РЛС около Сирии, чтобы изучить наши С-400. По информации издания, нет причин для того, чтобы F-35 боялся российских систем ПВО, особенно системы "Триумфов", развертываемых в САР. Наоборот, опасаться нужно российским С-400 американского истребителя, говорится в статье.
"Несколько раз, когда Россия и Китай утверждали, что их радары захватывали F-35 при работе на расстоянии, эквивалентном истребителю четвертого поколения, США предприняли преднамеренный акт, чтобы скрыть истинные возможности самолета-невидимки", – отмечают авторы.
Указывается, что зачастую F-35 в ходе обычного полета всегда несет оборудование, которое увеличивает его радиолокационную заметность. В таком случае, "стелс"-истребитель 5-го поколения ничем не отличается от машины 4-го поколения.
Однако, когда дело доходит до боя и F-35 летит на низкой высоте, все обстоит совсем по-другому, как это уже показали авиаудары F-35I Adir.
"Осуществление ударов на сирийской территории не встретило никакой реакции ни от сирийских, ни от российских ПВО", – пишет издание.
"Присутствие F-35 распознается только тогда, когда бомба малого диаметра GBU-39 обнаружена на обломках цели, а до этого все радиолокационные системы С-300 и С-400 были "с завязанными глазами"", – утверждается в материале.
Подчеркивается, что обнаружить F-35 с расстояния 500 км невозможно, поскольку российская система видит их только на дистанции не больше 100 км. Ситуация с же, когда С-400 выявил американский истребитель произошла 17 декабря прошлого года. Тогда F-35 скрытно пролетел вблизи пограничной зоны между Сирией и Ираком.
За пределами 100-километровой зоны видимости российских радаров американский истребитель может воспользоваться оружием дальнего радиуса действия, прежде чем система С-400 обнаружит цель, резюмирует издание.
Портал AVIA.PRO напоминает, что Вьетнам собирался ранее закупать наши "Триумфы", но позже отказался от этой идеи. Возможно, из-за того, что сомневается в возможностях российской системы ПВО.
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