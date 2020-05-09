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"Угрозу для спутников" начали испытывать в России

"Угрозу для спутников" начали испытывать в России
Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ (https://www.mil.ru/)
ПВО С-500 "Прометей" не приняли участие в столичном Параде Победы

Систему вооружения, которую американские специалисты окрестили "угрозой для спутников", начали испытывать в России. С таким заявлением выступил вице-премьер Юрий Борисов. 

Все элементы изготовлены, в настоящий момент они проходят испытания, уточнил политик. Он добавил, что показывать "Посейдоны" на Параде Победы не планировали, пишет "Интерфаксу". 

Напомним, что в апреле 2019 года стало известно о завершении испытаний зенитно-ракетной системы С-500. Уже в июне началось ее производство. 

Ранее "Утро.ру" сообщило о том, что С-500 еще не скоро поступят в войска. Контракт на их закупку планируют заключить только в 2021 году. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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