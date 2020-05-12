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В США придумали пошаговый план войны с Россией

В США придумали пошаговый план войны с Россией
Фото: flickr.com/soldiersmediacenter
Солдатам рекомендуют чаще менять огневые позиции

В армии США опубликовали методичку о ведении войны в России. В частности, в ней описано, как противодействовать так называемой гибридной войне, в которой преуспела Москва.

Как пишет The National Interest, это 68-страничное издание, где перечислены вся российская техника и оборудование, которое может быть использовано для ведения гибридной войны. Также упоминаются "сепаратистские группы", которые могут быть использованы Россией.

Кроме того, в справочнике утверждается, что Москва переняла тактику США, когда для разведки и целенаведения используются небольшие беспилотники. Но даже больше Пентагона Россия преуспела в радиоэлектронной борьбе. Комплексы РЭБ защищают войска от налетов авиации, а также запутывают радары противника. США производят ракеты с защитой от средств РЭБ, однако русские постоянно придумывают что-то новое.

После того как российская артиллерия наносит удар, она начинает маневрировать, чтобы уйти из-под ответного удара.

Кроме того, российские войска используют военные хитрости. Например, маскируют растяжки с гранатами Ф1 – леску смачивают в моторном масле, чтобы она сливалась с фоном.

Однако есть в российской армии и слабые места. Прежде всего, это логистика. Кроме того, ВКС РФ предпочитают бомбы свободного падения высокоточным.

США придется воевать с Россией в условиях, когда приемники GPS постоянно глушат. Не рекомендуется создавать командный пункт с множеством радаров и антенн, намного эффективнее будут мобильные КП.

Александр ИЛЬИН

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