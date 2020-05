Успехи России в области радиоэлектронной войны очень беспокоят командование вооруженных сил США. Командир 11-го бронетанкового кавалерийского полка, полковник Скот Вудворд опубликовал в "Твиттер" спутниковую фотографию замаскированной группировки войск, которую хорошо видно под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, если противник будет действовать грамотно, американских военных не спасет никакой камуфляж.

Как пишет The Drive, эксперимент проводился в Национальном учебном центре в форте Ирвин (Калифорния, США). Оказалось, что при помощи средств РЭБ, которыми располагает Россия, можно обнаружить противника на расстоянии 12 километров.

При этом Вудворд подчеркнул, что активная и динамическая защита, которую ставят на современную бронетехнику, быстрее выдает военных. Поэтому незаметнее для средств РЭБ машины, лишенные подобной защиты.

These were taken at the National Training Center, in California. Concealment will help you stay alive a little longer in the close fight.



What does your EW footprint look like is the larger question. If I can see you like this, it doesn't matter how much camo you have pic.twitter.com/EihBe4nEG3