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В США признали беззащитность перед радиоэлектронным оружием России

В США признали беззащитность перед радиоэлектронным оружием России
Фото: commons.wikimedia.org/CC BY 4.0
В армии поставили эксперимент, и результаты повергли американское командование в печаль

Успехи России в области радиоэлектронной войны очень беспокоят командование вооруженных сил США. Командир 11-го бронетанкового кавалерийского полка, полковник Скот Вудворд опубликовал в "Твиттер" спутниковую фотографию замаскированной группировки войск, которую хорошо видно под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, если противник будет действовать грамотно, американских военных не спасет никакой камуфляж.

Как пишет The Drive, эксперимент проводился в Национальном учебном центре в форте Ирвин (Калифорния, США). Оказалось, что при помощи средств РЭБ, которыми располагает Россия, можно обнаружить противника на расстоянии 12 километров.

При этом Вудворд подчеркнул, что активная и динамическая защита, которую ставят на современную бронетехнику, быстрее выдает военных. Поэтому незаметнее для средств РЭБ машины, лишенные подобной защиты.


В США признают, что вынуждены догонять Россию в области РЭБ. Ранее для Пентагона создали прототип комплекса РЭБ (EWTV) на базе M1235. Также для радиоэлектронной борьбы были модернизированы дроны MQ-1C Grey Eagle.

Кроме того, совсем недавно Lockheed Martin начал работу над модулем Silent CROW в рамках программы Electronic Warfare-Air Large. Носителем платформы станет самолет Twin-Otter UV-18.

Таким образом, в США отвечают на российские "Красухи" и "Жители", которые уже доказали свою эффективность в Сирии.

The Drive пишет, что Россия якобы с успехом использовала средства РЭБ в Донбассе, хотя Москва не раз опровергла свое участие в конфликте. В частности, наведение артиллерии по телефонному звонку. Также воздействию средств РЭБ якобы подверглись военные НАТО во время учений в Скандинавии.

Александр ИЛЬИН

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