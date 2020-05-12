В США признали беззащитность перед радиоэлектронным оружием России
Успехи России в области радиоэлектронной войны очень беспокоят командование вооруженных сил США. Командир 11-го бронетанкового кавалерийского полка, полковник Скот Вудворд опубликовал в "Твиттер" спутниковую фотографию замаскированной группировки войск, которую хорошо видно под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, если противник будет действовать грамотно, американских военных не спасет никакой камуфляж.
Как пишет The Drive, эксперимент проводился в Национальном учебном центре в форте Ирвин (Калифорния, США). Оказалось, что при помощи средств РЭБ, которыми располагает Россия, можно обнаружить противника на расстоянии 12 километров.
При этом Вудворд подчеркнул, что активная и динамическая защита, которую ставят на современную бронетехнику, быстрее выдает военных. Поэтому незаметнее для средств РЭБ машины, лишенные подобной защиты.
These were taken at the National Training Center, in California. Concealment will help you stay alive a little longer in the close fight.— theRealBlackhorse_6 (@theRealBH6) May 8, 2020
What does your EW footprint look like is the larger question. If I can see you like this, it doesn't matter how much camo you have pic.twitter.com/EihBe4nEG3
В США признают, что вынуждены догонять Россию в области РЭБ. Ранее для Пентагона создали прототип комплекса РЭБ (EWTV) на базе M1235. Также для радиоэлектронной борьбы были модернизированы дроны MQ-1C Grey Eagle.
Кроме того, совсем недавно Lockheed Martin начал работу над модулем Silent CROW в рамках программы Electronic Warfare-Air Large. Носителем платформы станет самолет Twin-Otter UV-18.
Таким образом, в США отвечают на российские "Красухи" и "Жители", которые уже доказали свою эффективность в Сирии.
The Drive пишет, что Россия якобы с успехом использовала средства РЭБ в Донбассе, хотя Москва не раз опровергла свое участие в конфликте. В частности, наведение артиллерии по телефонному звонку. Также воздействию средств РЭБ якобы подверглись военные НАТО во время учений в Скандинавии.
Конгрессмены призвали США ударить по России новыми санкциями
Американцы выступили против "нарушения прав человека" в РФ
Регионы смягчают карантинные меры: главные новости о коронавирусе в России на 12 мая
Одни субъекты страны начали ужесточать карантинные меры, другие, наоборот, ослаблять, ученый рассказал, у кого появляется стойкий иммунитет - актуальные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Доктор Мясников: у коронавируса отмечается странная избирательность
- Новая вспышка COVID-19: Ухани грозит вторая волна эпидемии
- Астролог из "Давай поженимся" рассказала о влиянии затмений на Россию в 2020 году
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
Здоровье
- Раскрыты четыре способа снизить давление без таблеток
- Три правила защитят иммунитет во время эпидеми
- Восстановит мужскую силу: один продукт спасет потенцию
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик