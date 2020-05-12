НАТО шантажирует Германию ядерными бомбами и "Искандерами"
Руководство НАТО предостерегло Германию от отказа размещать на своей территории ядерное оружие США для сдерживания России. Если это произойдет, немцев лишат права голоса в альянсе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вступил на страницах издания Frankfurter Allgemeine Zeitung в ожесточенную полемику с противниками хранения американских ядерных бомб в Германии. На одной только базе в Бюхеле находится 20 бомб В61. В перспективе США хотят заменить их на современные высокоточные В-61-12.
"Только соблюдение доктрины "ядерного обмена" обеспечит Германии право принимать стратегические решения в альянсе", – открытым текстом пишет Столтенберг.
Стоит отметить, что Германия – страна с самой мощной экономикой в ЕС, и ее в НАТО хотят решить права голоса за то, что она не хочет рисковать, размещая ядерные бомбы на своей территории.
"Это договоренность, которая гарантирует, что выгоды, обязанности и риски ядерного сдерживания распределятся между союзниками", – цитирует Столтенберга Defense News.
Поводом для спора стало намерение Берлина купить 30 истребителей F-18, которые возьмут под крыло ядерные бомбы вместо устаревших "Торнадо".
Летчики бомбардировщиков годами тренировались сбрасывать их по большой траектории, но современные средства ПВО, вроде С-400, максимально усложнят эту задачу.
В Германии довольно справедливо считают своих пилотов "пушечным мясом", которые, скорее всего, будут уничтожены в начале войны. Однако для НАТО и США это всего лишь сдерживание, которое должно продолжаться, как это было во времена холодной войны.
Против американских бомб в Германии протестуют социал-демократы. Однако Столтенберг пугает Россией, которая разместила ядерные ракеты (вероятно, имеются в виду ОТРК Искандер" – прим. ред.) в Калининграде, в 500 км от Берлина.
Также, по мнению генсека НАТО, Россия угрожает Дании, Польше и Румынии, а до этого аннексировала Крым.
Со Столтенбергом согласны в правящей ХДС, в частности, данную позицию поддерживает министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но противников американского ядерного оружия тоже достаточно много.
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