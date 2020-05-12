Немцев могут лишить права голоса в альянсе, если они не будут угрожать России американским оружием

Руководство НАТО предостерегло Германию от отказа размещать на своей территории ядерное оружие США для сдерживания России. Если это произойдет, немцев лишат права голоса в альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вступил на страницах издания Frankfurter Allgemeine Zeitung в ожесточенную полемику с противниками хранения американских ядерных бомб в Германии. На одной только базе в Бюхеле находится 20 бомб В61. В перспективе США хотят заменить их на современные высокоточные В-61-12.

"Только соблюдение доктрины "ядерного обмена" обеспечит Германии право принимать стратегические решения в альянсе", – открытым текстом пишет Столтенберг.

Стоит отметить, что Германия – страна с самой мощной экономикой в ЕС, и ее в НАТО хотят решить права голоса за то, что она не хочет рисковать, размещая ядерные бомбы на своей территории.

"Это договоренность, которая гарантирует, что выгоды, обязанности и риски ядерного сдерживания распределятся между союзниками", – цитирует Столтенберга Defense News.

Поводом для спора стало намерение Берлина купить 30 истребителей F-18, которые возьмут под крыло ядерные бомбы вместо устаревших "Торнадо".

Летчики бомбардировщиков годами тренировались сбрасывать их по большой траектории, но современные средства ПВО, вроде С-400, максимально усложнят эту задачу.

В Германии довольно справедливо считают своих пилотов "пушечным мясом", которые, скорее всего, будут уничтожены в начале войны. Однако для НАТО и США это всего лишь сдерживание, которое должно продолжаться, как это было во времена холодной войны.

Против американских бомб в Германии протестуют социал-демократы. Однако Столтенберг пугает Россией, которая разместила ядерные ракеты (вероятно, имеются в виду ОТРК Искандер" – прим. ред.) в Калининграде, в 500 км от Берлина.

Также, по мнению генсека НАТО, Россия угрожает Дании, Польше и Румынии, а до этого аннексировала Крым.

Со Столтенбергом согласны в правящей ХДС, в частности, данную позицию поддерживает министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но противников американского ядерного оружия тоже достаточно много.