Штурмовики летели в нескольких метрах друг от друга

Видео из кабины Су-25 во время воздушного парада над Москвой опубликовали в интернете. На кадрах, которые выложил в "Твиттер" пользователь vezhlivo, хорошо виден боевой порядок штурмовиков, которые летят на расстоянии буквально несколько метров друг от друга. Из-под крыльев распыляется аэрозоль трех цветов – белого, синего и красного, символизирующих российский триколор.

Су-25 над Москвой



Видео: Алексей Родионов pic.twitter.com/RXaMaBGUqO — Вежливые люди (@vezhlivo) May 13, 2020

В Москве 9 мая прошел только воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы, в котором участвовали 75 единиц авиатехники. Впервые над столицей пролетели сразу четыре Су-57.