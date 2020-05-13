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Летчик Су-25 выложил видео из кабины во время Парада Победы

Штурмовики летели в нескольких метрах друг от друга

Видео из кабины Су-25 во время воздушного парада над Москвой опубликовали в интернете. На кадрах, которые выложил в "Твиттер" пользователь vezhlivo, хорошо виден боевой порядок штурмовиков, которые летят на расстоянии буквально несколько метров друг от друга. Из-под крыльев распыляется аэрозоль трех цветов – белого, синего и красного, символизирующих российский триколор.


В Москве 9 мая прошел только воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы, в котором участвовали 75 единиц авиатехники. Впервые над столицей пролетели сразу четыре Су-57.

Александр ИЛЬИН

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