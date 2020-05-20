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Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут
пройти в один день – 24 июня. Об этом сообщают СМИ. Предложение объединить два
важных события обсуждается в администрации главы российского государства.
При этом окончательное решение будет принято, исходя из эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
24 июня рассматривается как основная дата проведения Парада Победы, так как именно в этот день прошел парад в 1945 г., сообщает издание РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По их данным, в этот же день может пройти голосование по поправкам в Основной закон страны.
При этом объединение двух мероприятий удобно, ведь в таком случае 24 июня будет объявлено выходным днем, отмечает URA.RU. Также, по информации издания, ранее в региональных администрациях обсуждались подробности о подготовке к голосованию, в частности, говорили о двух датах его проведения – 24 июня и 8 июля.
Как напоминает "Свободная пресса", два важных для государства мероприятия были перенесены президентом России из-за пандемии коронавируса.
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