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СМИ: Парад Победы и голосование по Конституции пройдут в один день

СМИ: Парад Победы и голосование по Конституции пройдут в один день
Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС
Знаменательной датой может стать 24 июня

Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут пройти в один день – 24 июня. Об этом сообщают СМИ. Предложение объединить два важных события обсуждается в администрации главы российского государства.

При этом окончательное решение будет принято, исходя из эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

24 июня рассматривается как основная дата проведения Парада Победы, так как именно в этот день прошел парад в 1945 г., сообщает издание РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По их данным, в этот же день может пройти голосование по поправкам в Основной закон страны.

При этом объединение двух мероприятий удобно, ведь в таком случае 24 июня будет объявлено выходным днем, отмечает URA.RU. Также, по информации издания, ранее в региональных администрациях обсуждались подробности о подготовке к голосованию, в частности, говорили о двух датах его проведения – 24 июня и 8 июля.

Как напоминает "Свободная пресса", два важных для государства мероприятия были перенесены президентом России из-за пандемии коронавируса.

Ольга ФЕДОРОВА

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