Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

США отработают с поляками удар по Калининграду

США отработают с поляками удар по Калининграду
Фото: US Army/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Несмотря на пандемию, американцы начинают масштабные учения в Европе

Пентагон все-таки проведет военные учения на территории Европы, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом говорится на странице командования США в Европе в Facebook.

Маневры Allied Spirit пройдут недалеко от Калининграда на полигоне Дравско-Поморске. К слову, в городе установлен памятник с танками Т-34 солдатам Красной армии, павшим в 1945 году.

Сообщается, что в учениях примут участие около 6 тыс. американских и 2 тыс. польских военных, правда теперь они будут тренироваться противостоять уже Москве.

Allied Spirit являются частью Defender Europe. Масштабные учения Пентагон планировал начать в мае, однако отложил из-за резкого роста зараженных коронавирусом в войсках. Десантные корабли США, груженые техникой развернули назад. Отменили все операции по воздушному десантированию, в том числе, в Грузии и странах Балтии.

Всего в Defender Europe должны были участвовать 20 тыс. американских военных, которых хотели перебросить в Европу. В Пентагоне уверяют, что это необходимо для сдерживания "российской агрессии". которая возросла в последние годы.

Однако теперь, судя по всему, учения не будут настолько масштабными. США успели перебросить в Европу как раз порядка 6 тыс. солдат и офицеров. Скорее всего, они и будут участвовать в учениях в Польше.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Заразившийся COVID-19 Песков вышел на связь

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о здоровье

Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими

Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей