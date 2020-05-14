Несмотря на пандемию, американцы начинают масштабные учения в Европе

Пентагон все-таки проведет военные учения на территории Европы, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом говорится на странице командования США в Европе в Facebook.

Маневры Allied Spirit пройдут недалеко от Калининграда на полигоне Дравско-Поморске. К слову, в городе установлен памятник с танками Т-34 солдатам Красной армии, павшим в 1945 году.

Сообщается, что в учениях примут участие около 6 тыс. американских и 2 тыс. польских военных, правда теперь они будут тренироваться противостоять уже Москве.

Allied Spirit являются частью Defender Europe. Масштабные учения Пентагон планировал начать в мае, однако отложил из-за резкого роста зараженных коронавирусом в войсках. Десантные корабли США, груженые техникой развернули назад. Отменили все операции по воздушному десантированию, в том числе, в Грузии и странах Балтии.

Всего в Defender Europe должны были участвовать 20 тыс. американских военных, которых хотели перебросить в Европу. В Пентагоне уверяют, что это необходимо для сдерживания "российской агрессии". которая возросла в последние годы.

Однако теперь, судя по всему, учения не будут настолько масштабными. США успели перебросить в Европу как раз порядка 6 тыс. солдат и офицеров. Скорее всего, они и будут участвовать в учениях в Польше.