Старый мир замер на грани и может разрушиться в любой момент

Сегодняшняя ситуация в мире очень напоминает те, которые сложились перед мировыми войнами в XX веке. Об этом заявили участники международного дискуссионного клуба "Валдай" 14 мая в ходе онлайн-дискуссии.

Как отметил директор по научной работе Фонда клуба "Валдай" Федор Лукьянов, сегодняшняя конкуренция держав лишена идеологической основы, которая, по его словам, среди прочего, сыграла "стабилизирующую и структурирующую роль" в годы холодной войны.

Всего же эксперты насчитали десять признаков того, что мир приближается к катастрофе. Среди них – ООН, ВОЗ, НАТО и другие механизмы не работают так, как должны были работать, а часть начинает исчезать. Точно так же перестала играть какую-то роль Лига Наций перед Второй мировой войной.

Мировая система "погружается в состояние анархии", все игроки руководствуются собственными соображениями безопасности, а пандемия стала катализатором процесса разрушения старого мира. Полный список пунктов приводит URA.RU.

Спасение мира, по мнению экспертов, осложнено сразу несколькими факторами. Во-первых, нет ни стран, ни персоналий, которые претендовали бы на однозначное лидерство в мире. Лидерские амбиции США и Китая ослабли. При этом потенциал эскалации конфликта между Вашингтоном и Пекином намного выше, чем ранее между СССР и США.

Интерсно, что участники дискуссии полагают, что именно Европа оказалась в наиболее невыгодном положении и останется в глубоком кризисе даже после завершении пандемии. А России отводится роль "в очерчивании контура нового миропорядка".