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Немецкие "Леопарды" и польские РТ-91 отработали бросок на Псков

Немецкие "Леопарды" и польские РТ-91 отработали бросок на Псков
Фото: commons.wikimedia.org/CC BY 2.0
НАТО ждет нападения России на Прибалтику

В Латвии прошли учения НАТО, на которых механизированные подразделения стран-участниц "отражали" наступление российской армии. Маневры состоялись в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая предполагает присутствие у российских границ батальонно-тактических групп.


Видео с учений опубликовано на странице Вооруженных сил Латвии в "Фейсбук". На нем запечатлены немецкий танк Leopard-2, польский PT-91 Twardy, сделанный на базе Т-72, канадские бронетранспортеры LAV-25, словацкие БМП-2, испанские БМП Pizarro, а также итальянские спецназовцы с "ультрамодным" стрелковым оружием. Показан на видео и пуск ракеты ПТРК "Джавелин". Украинское издание Defense Express опубликовало целый фоторепортаж.

Стоит отметить, что съемке маневров было уделено огромное внимание. Фотографы и операторы фиксировали каждое движение военных, а дроны с камерами постоянно кружили над полигоном.

Сил батальонно-тактических сил НАТО не хватит, чтобы остановить наступление российской армии, их присутствие, скорее, показательное и имеет политическое значение. В альянсе полагают, что Россия имеет виды на бывшие республики СССР и Польшу, однако в Москве это категорически опровергают.

Александр ИЛЬИН

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