Москва могла ответить жестче на полеты B-1B возле своей территории

В Китае назвали полеты американских бомбардировщиков В-1В у российских границ самой большой провокацией США, на которую Россия отреагировала очень сдержанно. Об этом пишет китайское издание "Чжунго цзюньван". По мнению журналистов, полеты самолетов ставят под угрозу региональную безопасность, и Вашингтон "играет с огнем", при этом терпение Москвы может лопнуть.

Ранее Минобороны опубликовало видео сопровождения американских В-1В истребителями Су-27. Бомбардировщики пролетели над морем вместе с турецкими, румынскими и украинскими истребителями. Таким образом в США дали понять, что поддерживают своих союзников по НАТО. Кроме того, в мае было сразу пять полетов над Охотским морем вблизи Камчатки.

Американские B-1B участили свои полеты вблизи российских границ после того, как покинули базу Гуам, где находились долгие годы.

Как уверяет "Чжунго цзюньван", полеты над Охотским морем должны были особенно разозлить русских, так как в этом районе дислоцируются стратегические атомные подлодки. Китайцев удивил тот факт, что на перехват B-1B не направили истребители, а С-400 не привели в боевую готовность.