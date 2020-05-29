Видео, скорее всего, снималось над Охотским морем, когда самолет подлетал к Камчатке

Минобороны показало видео сопровождения американского бомбардировщика B1 Lancer российским Су-27. Съемка, по всей видимости, велась из кабины второго "Фланкера".

В отличие от разведчика "Посейдона", к "Лансеру", способному нести крылатые AMG-158 и ядерное вооружение, российские летчики отнеслись с уважением и чинно проводили его на определенном участке, возможно, это было над Охотским морем.

О полете бомбардировщика вблизи Камчатки сообщалось ранее. Видео сопровождения опубликовал телеграм-канал РИА "Новости".